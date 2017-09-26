Ростовская модель Playboy поблагодарила Хью Хефнера за съемки в эротическом журнале



Ростовская модель Playboy поблагодарила Хью Хефнера за съемки в эротическом журнале. В своем Инстаграме Мария Лиман разместила пост, посвященный скончавшемуся создателю Playboy.



- Мне очень жаль, что я лично не знакома с Хью Хефнером, -написала ростовчанка. - Мы с ним общались только дистанционно. Я смогла попасть в число лучших девушек планеты, ещё при жизни человека-легенды. Всех моделей Хью Хефнер выбирал лично. Я благодарна ему и Playboy за новую жизнь и за мечту, к которой буду двигаться теперь самостоятельно.



Донская красавица считает, что она не смогла встретиться с основателем Playboy из-за напряженных отношений между Россией и США. По словам Марии Лиман, жизнь журнала Playboy закончилась вместе с кончиной его создателя. Девушка уверена, что 21-й век не нуждается в печатных изданиях.



- Вечная память иконе Playboy в красной пижаме. «Жизнь слишком коротка для того, чтобы жить чужой мечтой», - подытожила звезда Playboy.



Отметим, что в Лос-Анджелесе ушел из жизни основатель Playboy. Хью Хефнер скончался на 92-м году.