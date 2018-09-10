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Ростовская модель борется за звание «Девушки года» по версии Playboy

Ростовская модель борется за звание «Девушки года» по версии Playboy
Ростовчанка Мария Лиман поборется за звание «Девушки года» по версии Playboy. Об этом сама красавица рассказала на своей странице в «Инстаграме».

В своем микроблоге девушка поделилась, что снова участвует в конкурсе, который проводит мужской журнал. Кроме того, она попросила всех помочь ей пройти дальше, проголосовав за нее.

В своем микро-досье Мария указала свои возраст, параметры и образование. Донская красавица надеется повторить успех прошлых лет и снова оказаться на обложке самого будоражащего журнала для мужчин в мире.

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