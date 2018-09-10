Ростовская модель борется за звание «Девушки года» по версии Playboy



Ростовчанка Мария Лиман поборется за звание «Девушки года» по версии Playboy. Об этом сама красавица рассказала на своей странице в «Инстаграме».



В своем микроблоге девушка поделилась, что снова участвует в конкурсе, который проводит мужской журнал. Кроме того, она попросила всех помочь ей пройти дальше, проголосовав за нее.



В своем микро-досье Мария указала свои возраст, параметры и образование. Донская красавица надеется повторить успех прошлых лет и снова оказаться на обложке самого будоражащего журнала для мужчин в мире.