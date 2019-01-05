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Ростовская модель Анастасия Костенко задумывается о втором ребенке

Ростовская модель Анастасия Костенко задумывается о втором ребенке
Ростовская модель Анастасия Костенко задумывается о втором ребенке. Пост с намеком она выложила в свой «Инстаграм».

Как признается девушка, ее не оставляет ощущение праздника. Жена футболиста Дмитрия Тарасова пребывает в отличном настроении даже после завершения отдыха на Мальдивах. В социальных сетях девушка вспомнила, как была беременна и задумалась о рождении второго ребенка.

- Мне телефон выдал воспоминания, где у меня животик, - отметила ростовчанка. - Все же это прекрасное время, хоть и всю беременность волнуешься за малыша. Судя по тому, как Милаше нравятся дети, она уже готова стать старшей сестренкой.

Отметим, Анастасия Костенко родилась в Ростовской области. Девушка стала мамой около полугода назад. Девочку счастливые родители назвали Миланой. Для Дмитрия Тарасова это уже второй ребенок. От первого брака у футболиста есть дочь.

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