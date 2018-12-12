Ростовская мастерица создает из глины копии пожилых знаменитостей



В Ростове-на-Дону женщина создаёт великолепные поделки: копии известных людей из полимерной глины, украшения из пряников, игрушки и шкатулки из керамики, картины на выпечке.



Если пройтись по квартире 56-летней Натальи Черняевой, то складывается впечатление, что ты находишься в сказочном тереме. На кухне стоит самодельный фонарь, внутри которого спрятался маленький сад. На стенах в спальне висят великолепные рукодельные ожерелья, в гостиной — часы из виниловой пластинки, а с полки на тебя смотрят дедушка-саксофонист и несравненная Фаина Раневская.



Рукодельница уже несколько лет посвящает себя искусству. Какие-то работы продаются или дарятся, тогда на их месте появляются новые.

Создание кукол началось с тряпичных Тильд. Однажды дочка и внучка Натальи сказали, что им нравятся такие изделия. Женщина подумала, что стоит попробовать самой их сделать, раз девочкам нравится.







- Я за месяц сшила им девять штук, - вспоминает мастерица. - С тех пор не сделала ни одной. Сбила оскомину.



Потом, будучи в Петербурге, она наткнулась на подвал, в котором проходила выставка кукол. На полках стояли человечки из абсолютно разных материалов. Там она увидела и работы из полимерной глины.



Наталья не переставала думать об этих куклах. В Интернете она нашла, как примерно создаются такие поделки. Дедушка стал первой её работой.



- Это действительно мой дедушка. Он у меня курил, и поэтому я сначала сделала его с сигаретой в руке. Потом подумала: «Дедушка, хватит тебе курить.» У меня дома как раз был игрушечный саксофон, который идеально лёг ему в руки.







Потом женщина пошла на курсы по созданию авторской куклы. Там она за две недели слепила Айрис Апфель (американская 97-летняя модель и дизайнер).







Наталью с первой минуты потянуло делать пожилых людей.

- Мне нравится делать бабушек и дедушек, потому что эта тема близка сейчас — у меня две внучки. Меня всегда интересовал вопрос, какой бабушкой я стану.



Рукодельница признаётся, что безумно любит старые лица, добрые, с горящими глазами. Больше всего на свете она боится «превратиться в злобную старушку».



Перед тем как лепить человека, она всё узнаёт о нём, изучает привычки и характер. Для создания лица нужно подобрать несколько фотографий, сделанных с разных ракурсов, чтобы подметить все подробности.



- Когда я работаю над ними, у меня столько мыслей появляется в голове. Люблю, чтобы лица были эмоциональными, живыми, добрыми. У всех старушек и дедушек получаются приятные выражения. Когда леплю, думаю: какой буду я в их возрасте?



Сотворение куклы начинается с проработки образа. Когда мастер понимает, кого хочет создать, она ищет фотографии. Затем начинается волшебство. Из обычной пищевой фольги формируется череп, на него накладывается глина. С помощью инструментов она превращается в человеческое лицо. Далее нужно сделать туловище. На толстую проволоку наматывается шерсть или бинт до тех пор, пока тело не станет нужной толщины. Сверху натягивается бежевый трикотаж.



Из глины создаются кисти рук и ноги. Потом всё отправляется на 20 минут в духовку. Далее идёт работа над одеждой и мелкими деталями. Шьются обувь из кожи, одежда, перчаточки, нижнее бельё — все по-настоящему.



- Голову я леплю с удовольствием. А вот дальше начинаю лениться. Если честно, я не очень люблю шить одежду. Будь моя воля, я бы только головы делала, - со смехом говорит Наталья.



В одежде самое главное — найти ткань, чтобы её узор не был слишком крупным и соответствовал размеру куклы.

После Айрис Апфель мастерица сделала Фаину Раневскую. За основу был взят её образ из фильма «Подкидыш».







Потом были модница Беатрис Ост и королева Елизавета с мужем Филиппом. Сейчас женщина трудится над Коко Шанель.







Кроме кукол, рукодельница делает великолепные поделки из папье-маше и пряники, которые иначе как произведением искусства не назовёшь. Из теста же создаются ожерелья.







Наталья говорит, что мысль заниматься творчеством у неё появилась ещё в школе. Она хотела поступать на какое-нибудь творческое направление. Даже посещала подкурсы дизайнера в худучилище имени Грекова. Она умела рисовать, но до ребят, которые закончили художественную школу, ей было далеко. Вместе с матерью решили, что девушке это не нужно. Тогда она поступила в РИСИ на инженера.



Окончив вуз, работала и в кооперативе, и администратором в магазине, и менеджером на складе. При этом успела закончить курсы парикмахеров. Наталья стригла своих знакомых, и ей это действительно нравилось.



- Я пошла работать в парикмахерскую, но продержалась там ровно одну неделю. Не понравилась мне атмосфера.



После этого творчество снова было забыто. Однако ближе к пенсии женщину стала посещать мысль: «А что бы мне такого сделать?». Сначала попробовала вязать, потом вышивать и рисовать, а там уже и на кукол переключилась.



Она отмечает, что не может долго заниматься одним и тем же. Весной, например, её тянет рисовать. Когда по-настоящему захочет, то будет денно и нощно сидеть за рабочим столом и творить.