Ростовская маршрутка дрифтовала на парковке гипермаркета на «Темернике»: видео



Ростовская маршрутка дрифтовала на парковке гипермаркета на «Темернике». Общественный транспорт под номером 113 выполнял трюки на заснеженной дороге на улице Лелюшенко накануне старого Нового года.



Конечно, водителя-трюкача не смогли не заснять на видео удивленные ростовчане. Кто-то снимал специально по просьбе водителя, а кто-то оказался случайным свидетелем. Сначала может показаться, что маршрутку занесло и она не может выехать, но спустя пару секунд становится ясно, что водитель специально выполняет трюки, поскольку после он спокойно выезжает с парковки.



