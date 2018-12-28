Ростовская компания взыщет с великолукской фирмы 16,5 млн рублей



Фирма из Ростова-на-Дону обратилась в Арбитражный суд с иском к великолукской компании «Форум-Экспорт». «Энерго-Логистик» требовал взыскать 16 миллионов 513 тысяч 800 рублей с компании-партнера. Согласно исковому заключению донская фирма хочет получить 8,5 млн рублей долга по договору займа с процентами, около 6,1 млн рублей пени и порядка 1,9 млн рублей процентов за пользование чужими деньгами.



Сумма займа по договору составляла 10 миллионов рублей. Когда долг великолучане не вернули, им направили претензию, но обязательства своевременно они не исполнили.



Арбитражный суд Псковской области, изучив материалы дела, постановил: взыскать 16 млн 503 тысячи 396 рублей с фирмы из Великих Лук в пользу ростовчан.