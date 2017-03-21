Ростовская фирма «Аваль-Строй» попала в «черный список» недобросовестных поставщиков





Ростовская фирма «Аваль-Строй» попала в «черный список» недобросовестных поставщиков. Компания занималась ремонтом Комсомольского моста в Волгограде и сорвала все сроки сдачи.



Организация получила на ремонт 294 миллиона рублей. Путепровод должны были полностью починить и сдать 26 декабря 2016 года, однако этого не сделали до сих пор. При этом, «Аваль-Строй» уже несколько раз нарушали пункты договора, сообщают в пресс-службе Волгоградской УФАС. А 17 января под Комсомольским мостом взорвался газовый баллон. Пострадали трое человек.



Теперь для ремонта объекта ищут нового подрядчика. Конкурсы разместили на сайте госзакупок.