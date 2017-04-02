Авторизация

Регистрация
  • USD 56.14
  • EUR 59.90
Новости

Общество

0

Ростовская епархия продолжает добиваться передачи Атаманского дворца в станице Старочеркасской

Ростовская епархия продолжает добиваться передачи Атаманского дворца в станице Старочеркасской

Ростовская епархия продолжает добиваться передачи Атаманского дворца в станице Старочеркасской. РПЦ обжалует решение 15-го арбитражного апелляционного суда Ростовской области.

Как стало известно Rostov.ru, Ростовская епархия подала жалобу в Северо-Кавказский арбитражный суд. Таким образом, церковь продолжает настаивать на том, что Атаманский дворец – жемчужина Старочеркасского музея-заповедника должен принадлежать донскому монастырю, расположенному на территории заповедника.

Заседание суда состоится 11 апреля в Краснодаре. Музей будет представлять замдиректора по развитию Ирина Чеботурова и новый руководитель Андрей Кляндин. Ранее он занимал должность начальника отдела культуры и искусства Азова. С предыдущим директором Натальей Шихалевой министерство культуры Ростовской области расторгло контракт раньше срока. Не исключено, что поводом к этому послужил судебный процесс с ростовской епархией. Ведь именно Наталья Васильевна была инициатором иска об отмене решения Минимущества области о передаче Атаманского дворца.

Напомним, 4 октября Арбитражный суд Ростовской области отменил решение Минимущества о передаче атаманского дворца в станице Старочеркасской Ростовской епархии. Данное решение епархия обжаловала в апелляционном суде. Однако решение суда первой инстанции осталось в силе, а жалоба РПЦ не была удовлетворена.

Фото: kavtoday.ru

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Присоединяйся! Будь с Rostov.ru всегда! Читай новости, где удобно!