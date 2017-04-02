Ростовская епархия продолжает добиваться передачи Атаманского дворца в станице Старочеркасской





Ростовская епархия продолжает добиваться передачи Атаманского дворца в станице Старочеркасской. РПЦ обжалует решение 15-го арбитражного апелляционного суда Ростовской области.



Как стало известно Rostov.ru, Ростовская епархия подала жалобу в Северо-Кавказский арбитражный суд. Таким образом, церковь продолжает настаивать на том, что Атаманский дворец – жемчужина Старочеркасского музея-заповедника должен принадлежать донскому монастырю, расположенному на территории заповедника.



Заседание суда состоится 11 апреля в Краснодаре. Музей будет представлять замдиректора по развитию Ирина Чеботурова и новый руководитель Андрей Кляндин. Ранее он занимал должность начальника отдела культуры и искусства Азова. С предыдущим директором Натальей Шихалевой министерство культуры Ростовской области расторгло контракт раньше срока. Не исключено, что поводом к этому послужил судебный процесс с ростовской епархией. Ведь именно Наталья Васильевна была инициатором иска об отмене решения Минимущества области о передаче Атаманского дворца.



Напомним, 4 октября Арбитражный суд Ростовской области отменил решение Минимущества о передаче атаманского дворца в станице Старочеркасской Ростовской епархии. Данное решение епархия обжаловала в апелляционном суде. Однако решение суда первой инстанции осталось в силе, а жалоба РПЦ не была удовлетворена.



Фото: kavtoday.ru