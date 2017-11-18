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Ростовская БСМП потратит на аренду медицинского спецтранспорта более 212 млн рублей

Ростовская БСМП потратит на аренду медицинского спецтранспорта более 212 млн рублей
Ростовская БСМП потратит в 2018 году на аренду медицинского спецтранспорта более 212 млн рублей.

Городская больница скорой медицинской помощи Ростова–на–Дону объявила тендер на услуги по предоставлению специализированного автотранспорта с экипажем. Сумма контракта составляет 212 166 131 рубль.

Согласно документам закупки БСМП собирается арендовать шесть реанимобилей и 75 автомобилей скорой медицинской помощи классов «А» и «В». Машины должны быть оснащены необходимым медицинским оборудованием. В частности, в реанимобиле должны быть дефибриллятор-монитор, электрокардиограф, аппарат портативный управляемой и вспомогательной искусственной вентиляции легких и другое оборудование.

Медицинский транспорт будет обслуживать девять подстанций скорой медицинской помощи и территорию Ростова. Закупка финансируется за счет средств обязательного медицинского страхования.

Таким образом, обслуживание одной кареты скорой помощи обойдётся в 2,6 млн рублей. Контракт с поставщиком рассчитан на срок с января по 30 сентября 2018 года.

Заявки на участие в аукционе принимаются с 17 ноября по 4 декабря. Победитель станет известен 8 декабря.

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