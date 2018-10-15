Ростове-на-Дону началось строительство школы в микрорайоне «Красный Аксай»



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В Ростове-на-Дону началось строительство школы в микрорайоне «Красный Аксай». Учебное заведение станет третьим социальным объектом, который возводит группа компаний «ЮгСтройИнвест».



Рассчитанная на 1 100 учащихся школа будет оснащена всем необходимым оборудованием и передовыми технологиями. Новое образовательное учреждение станет значимым социальным объектом и украшением микрорайона.



Здание школы будет включать четыре блока переменной этажности, соединенных переходными коридорами и просторной галереей. Во дворе будут находиться спортивные объекты, среди которых - не только стадион, но и круговая беговая дорожка для забега на 55 метров и прыжков в длину. Кроме того, на территории установят игровые площадки.



В школе дети смогут заниматься в комфортных лаборантских, полностью оборудованных мастерских слесарного дела, музыкальных и хореографических кабинетах. В здании появятся большой медицинский блок и актовый зал на 498 человек. Школьники смогут воспользоваться библиотекой и информационным центром. В учебном заведении расположатся помещения для физического воспитания и оздоровления, в которых будут оборудованы спортивный зал, тренерская, раздевалка и зал для занятий со специальными группами.



В одном из блоков школы появится начальная школа с индивидуальным входом с улицы. Здесь расположатся удобные спальные и игровые комнаты для групп продленного дня. Все помещения школы будут доступны для маломобильных групп населения. Так, для таких граждан предусмотрены широкие пассажирские лифты.



Возведение новой школы является ярким примером комплексного освоения территории. Раньше первого жилого дома построили детский сад на 160 мест. В настоящее время в планах - появление второго дошкольного образовательного заведения. Всего на Юге России силами «ЮгСтройИнвеста» были возведены и введены в эксплуатацию восемь детских садов и две школы. Тысячи маленьких жителей Краснодара, Ростова-на-Дону, Ставрополя смогут получить образование в комфортных условиях.



«ЮгСтройИнвест» вошел в тройку застройщиков страны по объему вводимого жилья. Компанию опережают лишь федеральные фирмы из Москвы. Таким образом, застройщик занимает первое место в регионе.



Группа компаний «ЮгСтройИнвест» на протяжении 15 лет возводит удобные и уютные микрорайоны. В трех городах Юга России застройщиком возведено более 2 900 000 квадратных метров жилья. Более 143 тысяч человек заселились в 134 дома, которые сдали в эксплуатацию.