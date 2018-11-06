Ростовчанку, обвинившую сына вице-президента «Лукойла» в изнасиловании, могут привлечь за клевету





Студентку из Ростова, 23-летнюю Веронику Максимову, могут привлечь к уголовной ответственности за клевету.



По данным телеканала «З60» Вероника и сын вице-президента «Лукойла» Руслан Шамсуаров, которого она обвинила в изнасиловании, состояли в отношениях. Это доказывает переписка пары, опубликованная изданием.



Молодой человек часто просил девушку больше спать и проводить меньше в клубах, а также реже общаться с подругой Лерой, которая провоцирует её на «нехорошие поступки». Он также делал Веронике замечания по поводу слишком откровенных фотографий в соцсетях и злился, когда пассия не отвечала ему на сообщения.



В день, когда, по словам ростовчанки, произошло изнасилование, Шамсуаров предложил в 5:30 забрать её из ночного клуба. Но девушка ответила, что уже вызвала такси и доберется к нему домой сама.



Кроме того, правдой оказались слова парня о том, что его возлюбленная оказывает эскорт-услуги, пишут «Аргументы недели». Директор соответствующего агентства в Ростова заявил, что Вероника - его бывшая сотрудница. Она была уволена за частые жалобы клиентов.



- Максимова пыталась «развести» мужчин на деньги, - рассказал представитель агентства. - Ростов – небольшой город, слава расходится быстро. Поэтому Вероника была вынуждена уехать в Москву в поисках счастья.



Напомним, 23-летняя Вероника Максимова обвинила 22-летнего сына вице-президента «Лукойла» в изнасиловании. По версии девушки, 3 ноября она приехала в гости к Руслану Шамсуарову, с которым её связывали дружеские отношения. Спать «друзья» легли вместе, но в одежде, отмечала ростовчанка. Но на утро, когда она пошла в душ, молодой человек ворвался к ней и изнасиловал.



Сам Шамсуаров утверждает, что интимные отношения между ним и его подругой были по взаимному согласию.



В случае, если будет доказано, что Максимова оклеветала сына олигарха, ей может грозить срок до трех лет лишения свободы за ложные обвинения.