Ростовчанка заказала убийство родной сестры из-за квартиры в центре города





21-летняя ростовчанка заказала убийство родной сестры. Поводом к расправе стала квартира в центре Ростова на улице Пушкинской.

Недвижимость девушки получили в равных долях в наследство. Но злоумышленница жилье делить не хотела. Она решила убить 29-летнюю сестру и подговорила сделать это своего 31-летнего знакомого.

- В ночь с 20 на 21 февраля девушка дождалась, пока ее родственница заснет. После этого злоумышленница ушла из квартиры и отдала ключи своему знакомому,- сообщили в пресс-службе Следственного управления по Ростовской области.- Проникнув в квартиру, мужчина ударил спящую ножом. Она скончалась на месте происшествия.



После убийства обвиняемые надели бахилы и медицинские перчатки. Используя моющее химическое средство, они обработали им место преступления и тело погибшей. Наутро они сами вызвали полицейских и сказали, что обнаружили тело случайно. Но злоумышленников все равно удалось разоблачить.



Обвиняемых заключили под стражу. На 31-летнего мужчину завели дело по статье «Убийство», а 21-летняя ростовчанка обвиняется по статье «Пособничество в убийстве». Расследование дела продолжается.