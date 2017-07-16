Ростовчанка Виктория Лопырева сыграет свадьбу с Николаем Басковым в Чечне





Ростовчанка Виктория Лопырева - «Мисс Россия-2003», посол чемпионата мира по футболу 2018 года - сыграет свадьбу с Николаем Басковым в Чечне. Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров на своей странице в соцсети.



«Народный артист Российской Федерации, «золотой голос» нашей страны Николай Басков и очаровательная телеведущая, «Мисс Россия-2003», посол чемпионата мира по футболу 2018 года Виктория Лопырева сыграют свадьбу. Их сердца нашли друг друга в Грозном», - написал Рамзан Кадыров.



Дата свадьбы назначена на 5 октября - День города Грозного. Президент Чечни добавил, что «натуральный блондин» сделал предложение своей пассии во время приёма, организованного главой республики в честь торжественной презентации футбольного клуба «Ахмат». Кольцо из кармана пиджака Басков достал на глазах у сотен человек. Свидетелями события стали многие российские звёзды. На приёме присутствовали Валерия, Иосиф Пригожин, Игорь Верник, Игорь Крутой, Яна Рудковская, Евгений Плющенко, Тимати.



Певец попросил Рамзана Кадырова быть свидетелем на их свадьбе с Лопыревой.



Чем обусловлен выбор города для проведения знаменательного события, влюблённые не пояснили. Не исключено, что пышное торжество придумано для того, чтобы привлечь внимание к празднованию Дня города столицы Чечни. Не случайно в конце своего поста Рамзан Кадыров добавил: «Дорогие друзья, покупайте заранее билеты, бронируйте номера в отелях, иначе вы не сможете попасть на свадьбу века! Николай и Виктория приглашают всех друзей и поклонников, всем рады! А мы говорим: «Добро пожаловать в Грозный!».



