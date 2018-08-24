Ростовчанка вернулась из полугодового кругосветного путешествия



С декабря 2017 года по апрель 2018-го 24-летняя Гера Саркисян путешествовала по Африке и Южной Америке. Девушка отправилась в «кругосветку», которую не смогла закончить. Гера рассказала нам о жизни в течение полугода вне дома, о том, как сэкономить в поездках и почему путешествия – это зло.



- Как решилась на такое длинное путешествие?



- Я всегда мечтала путешествовать! Одна из моих любимых книг - «Вокруг света за 80 дней» Жюля Верна. Поступила на факультет туризма, ходила в походы, а после университета основала вместе с другом туристическую компанию. Отправляясь в путешествие, я понимала: у нас с партнёром разные стремления и амбиции. Хотела уйти из компании, но бросить то, во что вложила столько сил, сложно. Решила взять паузу для размышлений и осуществить давнюю мечту.



Идея путешествия - пройти по одному треккинговому маршруту в каждой части света. Но я побывала только на двух континентах. Пять месяцев провела в ЮАР - на склоне Драконовых гор, в Аргентине, изучая Патагонию, в Чили и в Перу, пройдя маршрут на вершину Мачу-Пикчу. Не продолжила путь из-за отказа в американской визе и усталости от путешествия.



- «Кругосветка» — это, должно быть, очень дорогая затея. Не возникали проблемы с деньгами?







- Путешествовать можно почти бесплатно! Я пользовалась автостопом, жила у знакомых и у местных жителей. Но чаще останавливалась в хостелах. Там у тебя есть больше личного пространства, потому что ты никому ничем не обязан. Еще ночевала в палатке. Она была у меня всегда с собой в рюкзаке и придавала ощущение спокойствия.



Хотя, как ни старалась экономить, все равно вышло дорого: ушло около 500 тысяч рублей. Этого можно было избежать: найти работу в другой стране, подкопить средств и двигаться дальше. Но на это нужно время, а меня уже ждали рабочие проекты. Плюс это эмоционально тяжело.







- Жить у незнакомых людей и ездить автостопом может быть опасно. Не было страшно?



- У меня вообще заниженный порог страха, как мне кажется. Но порой боялась, да. Когда чувствовала опасность, просто разворачивалась и уходила. Это очень интуитивный момент. Мне повезло, у меня не было никаких происшествий, только неприятные моменты.



Иногда получала неприличные намеки, но всё ограничивалось словами. У меня всегда был с собой газовый баллончик, он давал некое ощущение безопасности. Думаю, люди не такие злые, как о них рассказывают. Чаще всего они хотят помогать и легко идут на контакт. Опасения зачастую беспочвенны.







- Случались ли иные моменты, когда твоя жизнь была под угрозой?



- В Африке, во время треккингового похода по Драконовым горам. Уже на четвертый день у меня были адски натёрты ноги. Решила выбираться к людям, нашла тропинку к отелю в 15 километрах вниз по склону. Идти было очень больно, выпила тогда много обезболивающего.



В какой-то момент я решила срезать путь. Пошла вдоль мелкой речки и очень скоро об этом пожалела. Река стала бурной, а вокруг были непроходимые джунгли. Пришлось подниматься несколько часов вверх по крутому склону сквозь густую растительность с больными ногами. К счастью, я нашла другую тропинку, шла дальше только по ней.







- Как отличаются люди в разных странах? Скучала по русскому обществу?



- Белые жители ЮАР добрые и гостеприимные, тёмнокожие - более душевные. В Аргентине люди безумно эмоциональные и даже бестактные в некоторых моментах. А еще тактильные, любят обниматься. Чилийцы мне показались меркантильными и педантичными. В Перу жители были менее контактными и эмоциональными, чем аргентинцы.



Очень скучала по русской речи! Когда долго её не слышишь, она начинает казаться такой красивой. Русских тоже не хватало, все же одно культурное поле. Хотя иногда встреченные мной русские туристы были необщительны и грубоваты.







- Почти каждый мечтает путешествовать. Хотела бы ты провести в поездках всю жизнь?



- Я знаю людей, которые уезжают в другие страны, работают там, копят деньги и двигаются на очередной континент. Это продолжается десятилетиями. Они безумно интересные, но потерянные, будто не знают, где себя применить. Не хочу стать такой. Путешествия не могут быть смыслом жизни. Только если в процессе путешествия ты что-то создаешь, это имеет смысл. Созидание дает тебе настоящее счастье.



Но я бы 100% хотела закончить «кругосветку», имея больше денег, комфорта и в более сжатые сроки. Путешествия с деньгами менее глубокие, ты не так сильно погружаешься в среду, но без денег отдохнуть физически и эмоционально невозможно.







- Какой ты вернулась из этого путешествия? Вынесла какие-то уроки на будущее?



- Я поняла, что самое сложное - сделать первый шаг, выйти за порог, начать действовать. После этого страхи и сомнения исчезают. Я стала увереннее, вырос навык находить язык с любым человеком и выход из любой ситуации. А еще приняла важное решение - уйти из компании. Я долго оттягивала этот момент, но за время путешествия смогла разобраться в себе и решить, что делать дальше.



