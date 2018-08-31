Ростовчанка ушла на пробежку и пропала без вести



23-летняя ростовчанка ушла на пробежку и пропала без вести. Вечером 30 августа Мария Перебейнос отправилась заниматься спортом, но домой так и не вернулась. Родственники не знают, где может находиться девушка.



По словам сестры разыскиваемой, Маша никогда не уходила из дома и почти всегда была на связи. В день исчезновения на девушке была надета футболка, черные штаны на манжетах.



Все, кто видел Марию, могут позвонить по телефонам: +7-928-195-19-77 или 02.