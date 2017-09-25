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Ростовчанка украла ювелирные изделия на 800 тыс. руб., пока хозяин спал

Ростовчанка украла ювелирные изделия на 800 тыс. руб., пока хозяин спал
Ростовчанка украла ювелирные изделия на 800 тыс. руб., пока хозяин спал. Инцидент произошел 27 сентября в Советском районе Ростова.

В полицию обратился мужчина с заявлением о краже. По словам заявителя, из его дома пропали золотые украшения на крупную сумму. По подозрению в краже полицейские задержали 28-летнюю жительницу Ростова. Девушка проникла в частный дом и, увидев, что хозяин спит, украла ювелирные изделия.
- Похищенные украшения злоумышленница сдала в ломбард, а вырученные деньги потратила по своему усмотрению, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. - В отношении девушки возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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