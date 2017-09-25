Ростовчанка украла ювелирные изделия на 800 тыс. руб., пока хозяин спал



Ростовчанка украла ювелирные изделия на 800 тыс. руб., пока хозяин спал. Инцидент произошел 27 сентября в Советском районе Ростова.



В полицию обратился мужчина с заявлением о краже. По словам заявителя, из его дома пропали золотые украшения на крупную сумму. По подозрению в краже полицейские задержали 28-летнюю жительницу Ростова. Девушка проникла в частный дом и, увидев, что хозяин спит, украла ювелирные изделия.

- Похищенные украшения злоумышленница сдала в ломбард, а вырученные деньги потратила по своему усмотрению, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. - В отношении девушки возбуждено уголовное дело по статье «Кража».