Ростовчанка Татьяна Котова рассказала о семейном рецепте праздничных вареников



Уроженка Ростова Татьяна Котова рассказала, что поддерживает древнюю казацкую традицию. Вместе со своей семьёй она в старый Новый год лепит вареники с сюрпризами. Во время ужина они таким образом гадают на будущий год.



Вместе с начинкой в тесто заворачивают небольшие предметы. Кому что попадётся, то и должно сбыться. Так, зелёная нитка принесёт долгожданное путешествие, монетка – удачу в финансовых вопросах, кольцо – скорую свадьбу. Горох предрекает крепкое здоровье, апельсин – новые знания. Конфета обещает сладкую жизнь, а изюм – приятные сюрпризы. Черный перец горошком принесёт значимые изменения в жизни, лавровый лист – успех в карьере, а курага – радость.



- Мне вечно попадался изюм, оттого сюрпризы и преследуют меня всю жизнь, - пишет певица.