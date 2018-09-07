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Ростовчанка Татьяна Котова показала шикарную фигуру в купальнике

Ростовчанка Татьяна Котова показала шикарную фигуру в купальнике
Ростовчанка, бывшая солистка сексапильного коллектива «ВИА Гра», Татьяна Котова показала шикарную фигуру в купальнике. Фото красавица опубликовала у себя в микроблоге.

Свой снимок «Мисс Россия-2006» подписала так: «Счастье не складывается из того, что нас окружает, но, скорее, зависит от того, как мы на это смотрим».

Подписчики блондинки сразу же отреагировали на фото, отметив, что Татьяна выглядит просто сногшибательно, а ее формы почти идеальны.

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