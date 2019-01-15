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Ростовчанка Татьяна Котова показала, какой она была 10 лет назад

Ростовчанка Татьяна Котова показала, какой она была 10 лет назад
Певица из Ростова Татьяна Котова выложила в сеть фотографии десятилетней давности. Красотка написала, что всё это время она много работала, прикладывала немало усилий, соблюдала дисциплину, переживала разочарования и маленькие победы.

- Оказывается, чтобы нащупать свой стиль и понять, чего ты хочешь, понадобится столько времени, - пишет Татьяна.

Поклонники артистки разделились на три лагеря. Одни считают, что сейчас она выглядит куда лучше, чем раньше. Другие утверждают, что десять лет назад Котова была красивее и «фигуристее». Третьи же уверены, что она привлекательна как тогда, так и сейчас.

- Мне кажется, каждый возраст прекрасен по-своему. Но ваша работа над собой очевидна, - пишет одна из фанаток.

Сама донская красавица считает, что она просто стала другим человеком.
Ростовчанка Татьяна Котова показала, какой она была 10 лет назад

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