Ростовчанка Татьяна Котова показала, какой она была 10 лет назад



Певица из Ростова Татьяна Котова выложила в сеть фотографии десятилетней давности. Красотка написала, что всё это время она много работала, прикладывала немало усилий, соблюдала дисциплину, переживала разочарования и маленькие победы.



- Оказывается, чтобы нащупать свой стиль и понять, чего ты хочешь, понадобится столько времени, - пишет Татьяна.



Поклонники артистки разделились на три лагеря. Одни считают, что сейчас она выглядит куда лучше, чем раньше. Другие утверждают, что десять лет назад Котова была красивее и «фигуристее». Третьи же уверены, что она привлекательна как тогда, так и сейчас.



- Мне кажется, каждый возраст прекрасен по-своему. Но ваша работа над собой очевидна, - пишет одна из фанаток.



Сама донская красавица считает, что она просто стала другим человеком.

