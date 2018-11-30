Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Ростовчанка стала обладательницей титула «Мисс мировая красавица 2018»

Ростовчанка стала обладательницей титула «Мисс мировая красавица 2018»
Ростовчанка Халимат Айбазова стала обладательницей титула «Мисс русская красавица 2018». Всероссийский конкурс завершился 2 декабря.

В конкурсе приняли участие 70 девушек со всей страны. Халимат Айбазова боролась за титул в категории от 18 до 27 лет. Красавицам нужно было представить жюри несколько костюмов: национальный, вечерний и спортивный. Участницы продемонстрировали наряды на подиуме.

В конце конкурса члены жюри вынесли решение. По итогам трех этапов состязаний лучшей признали Халимат Айбазову. Она завоевала Гран-при.

– Вновь главная корона конкурса уезжает со мной. Это были самые яркие эмоции! Я счастлива и буду достойно нести этот титул, – поделилась ростовчанка.

Теперь Халимат предстоит представить страну на конкурсе красоты в Турции. Кроме того, она планирует побороться за титул «Мисс Россия».

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.