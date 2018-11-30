Ростовчанка стала обладательницей титула «Мисс мировая красавица 2018»



Ростовчанка Халимат Айбазова стала обладательницей титула «Мисс русская красавица 2018». Всероссийский конкурс завершился 2 декабря.



В конкурсе приняли участие 70 девушек со всей страны. Халимат Айбазова боролась за титул в категории от 18 до 27 лет. Красавицам нужно было представить жюри несколько костюмов: национальный, вечерний и спортивный. Участницы продемонстрировали наряды на подиуме.



В конце конкурса члены жюри вынесли решение. По итогам трех этапов состязаний лучшей признали Халимат Айбазову. Она завоевала Гран-при.



– Вновь главная корона конкурса уезжает со мной. Это были самые яркие эмоции! Я счастлива и буду достойно нести этот титул, – поделилась ростовчанка.



Теперь Халимат предстоит представить страну на конкурсе красоты в Турции. Кроме того, она планирует побороться за титул «Мисс Россия».