Ростовчанка создала петицию о запрете контактных зоопарков





Жительница Ростова создала петицию на сайте change.org о запрете контактных зоопарков . По мнению девушки, контактные зоопарки воспитывают у детей безжалостность и садизм. Кроме того, автор петиции отмечает, что за больными животными в таких местах совсем не ухаживают, напротив - их просто утилизируют, а затем завозят новых.

- Зверей в подобных заведениях меняют достаточно часто: одни заболевают — завозят других,- утверждает Сия Котова, автор петиции.- Более редкие и дорогие звери, которые вынуждены «работать» подолгу, как правило, лежат вялые и апатичные. С мелкими животными не церемонятся. Ежики, морские свинки — однодневный товар. Одних используют на корм хищникам, других сжигают. Недавно енот в одном из московских зоопарков покусал человека, где он теперь — неизвестно.



Девушка утверждает, что никаких способов сделать такие заведения безопаснее для животных, нет. Автор призывает к полному запрету трогательных зоопарков в России.

- Взаимодействовать с животными можно и в лесопарковых зонах, где они не сидят весь день на кафельном полу,- добавляет Сия.- Люди там ходят по тропинкам, а за ограждением в лесу гуляют животные. Если хочется быть ближе к природе, торговый центр — наихудшее место.



Инициативу ростовчанки поддержали защитники животных не только из России, но и из Германии, Франции и Польши.



Стоит отметить, что подобные инициативы предлагали уже не раз. А при проверках контактных зоопарков часто выясняется, что животные там содержатся в условиях антисанитарии и со множеством нарушений. 16 февраля такой зоопарк закрыли в Москве: выяснилось, что за животными там не ухаживали, не прививали, а корм и биологические отходы держали рядом.



