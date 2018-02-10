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Ростовчанка просит увеличить количество маршруток по Портовой

Ростовчанка просит увеличить количество маршруток по Портовой
Ростовчанка просит увеличить количество маршруток по Портовой. Татьяна Грудева разместила инициативу на городском сервисе с требованием пустить по указанному ею маршруту дополнительные транспортные единицы.

Женщина отмечает, что интервал движения маршрутки № 4 (Центральный рынок – ГПЗ-10) по утрам достигает 30-45 минут. При этом на остановке всегда много людей, зачастую пассажирам приходится тесниться или ждать следующую маршрутку.

Пока петицию горожанки подписали 12 человек. Чтобы власти ее рассмотрели, необходимо 500 голосов.

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