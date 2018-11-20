Ростовчанка просит построить подземный переход возле Северного рынка



Ростовчанка Юлия Давиденко просит построить подземный переход возле Северного рынка. Такое заявление жительница опубликовала на популярном портале.



По словам автора петиции, в районе Северного рынка всегда собирается много людей. Сейчас им приходится переходить по неудобной и опасной «зебре» на Космонавтов.



– Людей зачастую путает светофор, который работает по специфической схеме: горит «красный» – все переходят проспект, «зеленый» – машины продолжают ехать. Здесь нет видеонаблюдения, чтобы отслеживать нарушения, – рассказала Юлия Давиденко.



Ростовчанка уверяет, что с помощью подземного перехода можно не только повысить безопасность на участке, но и справиться с пробками. Поэтому она надеется, что инициативу поддержат как пешеходы, так и автолюбители.