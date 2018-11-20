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Ростовчанка просит построить подземный переход возле Северного рынка

Ростовчанка просит построить подземный переход возле Северного рынка
Ростовчанка Юлия Давиденко просит построить подземный переход возле Северного рынка. Такое заявление жительница опубликовала на популярном портале.

По словам автора петиции, в районе Северного рынка всегда собирается много людей. Сейчас им приходится переходить по неудобной и опасной «зебре» на Космонавтов.

– Людей зачастую путает светофор, который работает по специфической схеме: горит «красный» – все переходят проспект, «зеленый» – машины продолжают ехать. Здесь нет видеонаблюдения, чтобы отслеживать нарушения, – рассказала Юлия Давиденко.

Ростовчанка уверяет, что с помощью подземного перехода можно не только повысить безопасность на участке, но и справиться с пробками. Поэтому она надеется, что инициативу поддержат как пешеходы, так и автолюбители.

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