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Ростовчанка просит поставить светофор на углу Дальнего и Зоологической

Ростовчанка просит поставить светофор на углу Дальнего и Зоологической
Жительница Ростова настаивает на том, что на углу Дальнего переулка и Зоологической улицы нужно поставить светофор. Такая петиция появилась на популярном городском портале.

По словам Оксаны Ш., в Дальнем постоянно появляются заторы из-за неудобного поворота с Зоологической улицы.
Помимо этого, чтобы попасть к железнодорожным путям, люди перебегают дорогу в неположенном месте. Ростовчанка пишет, что на углу улицы и переулка часто происходят ДТП, так как это место никак не регулируется.

Женщина уверена, что светофор обезопасит пешеходов и поможет разгрузить дорогу, на которой постоянно скапливаются автомобили. Также он поможет избежать аварий.
Ростовчанка просит поставить светофор на углу Дальнего и Зоологической

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