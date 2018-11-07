Ростовчанка просит поставить светофор на углу Дальнего и Зоологической



Жительница Ростова настаивает на том, что на углу Дальнего переулка и Зоологической улицы нужно поставить светофор. Такая петиция появилась на популярном городском портале.



По словам Оксаны Ш., в Дальнем постоянно появляются заторы из-за неудобного поворота с Зоологической улицы.

Помимо этого, чтобы попасть к железнодорожным путям, люди перебегают дорогу в неположенном месте. Ростовчанка пишет, что на углу улицы и переулка часто происходят ДТП, так как это место никак не регулируется.



Женщина уверена, что светофор обезопасит пешеходов и поможет разгрузить дорогу, на которой постоянно скапливаются автомобили. Также он поможет избежать аварий.

