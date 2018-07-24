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Ростовчанка просит посадить деревья на Станиславского

Ростовчанка просит посадить деревья на Станиславского
Жительница Ростова, Наталья Зубарева, через сайт “Активный ростовчан” просит чиновников высадить деревья на улице Станиславского.

Деревья срубили перед началом раскопок. Спиляли все насаждения независимо от их возраста и состояния. А после завершения реконструкции улицы саженцы появились только на участке от Ворошиловского до Соколова. И то к 20-му июля.

Напомним, чиновники обещали ростовчанам высадить 380 новых насаждений на Станиславского.

-На всём протяжении улицы от Театральной площади до проспекта Соколова в настоящий момент нет ни одного дерева. В связи с этим, не только намного ухудшился её эстетический облик, но и передвигаться по ней пешком в солнечную погоду стало крайне некомфортно, - сказала Наталья.

Ростовчане просят администрацию выполнить обещания 2017-го года и вернуть деревья на Станиславского.

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