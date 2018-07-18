Ростовчанка, пропавшая по пути в Кисловодск, найдена живой





Жительница Ростова, пропавшая по пути на курорт, найдена живой. Как оказалось, в дороге у женщины возникли проблемы со связью.



15 июля Галина Шаблицкая села в поезд, идущий в Ставропольский край. С того момента связь с ней прервалась. Родственники пытались дозвониться ей в течение нескольких дней. Попытки не увенчались успехом. Они обратились с заявлением в полицию и разместили ориентировки в социальных сетях.



19 июля ростовчанка дала о себе знать. Выяснилось, что по пути в Кисловодск у нее возникли проблемы со связью. Решить их Галина смогла только после приезда в город. На данный момент жизни и здоровью женщины ничего не угрожает.