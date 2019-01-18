Ростовчанка, пропавшая несколько дней назад, нашлась живой



Мать двоих детей, пропавшая в Ростове несколько дней назад, нашлась живой. Светлана Мамонтова сама вернулась домой. Утром 20 января она позвонила родителям и сказала, что идет к себе.



Напомним, утром 17 января женщина ушла в магазин и перестала выходить на связь с близкими. Тогда родственники забили тревогу и начали поиски Светланы.



Пока женщину разыскивали, ее деток, которым 3,5 и 1,5 годика, отвезли к бабушке. Сейчас жизни Светланы ничего не угрожает. Есть версия, что она ушла в загул.