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Ростовчанка, пропавшая несколько дней назад, нашлась живой

Ростовчанка, пропавшая несколько дней назад, нашлась живой
Мать двоих детей, пропавшая в Ростове несколько дней назад, нашлась живой. Светлана Мамонтова сама вернулась домой. Утром 20 января она позвонила родителям и сказала, что идет к себе.

Напомним, утром 17 января женщина ушла в магазин и перестала выходить на связь с близкими. Тогда родственники забили тревогу и начали поиски Светланы.

Пока женщину разыскивали, ее деток, которым 3,5 и 1,5 годика, отвезли к бабушке. Сейчас жизни Светланы ничего не угрожает. Есть версия, что она ушла в загул.

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