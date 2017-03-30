Ростовчанка продала через Интернет бижутерию под видом ювелирных изделий





В Ростове 31 марта задержали 31-летнюю местную жительницу, подозреваемую в мошенничестве. Девушка продала через Интернет бижутерию под видом ювелирных изделий.



Ранее в полицию обратилась жительница Пролетарского района Ростова. Ростовчанка рассказала, что заказала в Интернете ювелирные изделия. Сделав заказ, покупательница перевела на указанный в объявлении номер банковской карты 20 тыс. руб. Но когда товар пришёл, она поняла, что большой ценности он не представляет. Вместо обещанных драгоценностей, ей подсунули обычную бижутерию.

- Сотрудники уголовного розыска задержали 31-летнюю подозреваемую в интернет-мошенничестве, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. - В отношении неё возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».



Полицейские выясняют все детали совершённого преступления, а также устанавливают других возможных потерпевших от рук мошенницы.