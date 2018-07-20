Ростовчанка продает семейную чудотворную икону за 1 млн рублей



Икона 17 века принадлежала семье Елены С. несколько сотен лет. Ее передавали из поколения в поколение. Из-за финансовой нужды женщине приходится расстаться с реликвией.



Старинная икона бога Саваофа выполнена на дереве и хранится в рамке под стеклом. Ее возраст датируется 17 веком. Изображение сохранилось в хорошем состоянии.

- В современном мире многие специалисты считают древнюю икону Саваофа – самым старинным и загадочным видом православной иконописи. Она считается исповедальной. Многие семейные пары, которые годами ждут и просят у Господа Саваофа продолжение рода, получили желаемое, - рассказала Елена.



Объявление о продаже иконы размещено на популярном портале.



Добавим, что «Саваоф» — это одно из имен бога в иудейской и христианской традициях. Оно упоминается в Ветхом и Новом завете, в Послании Иакова и Послании к Римлянам.