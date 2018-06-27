Ростовчанка продает рукописный Псалтырь 15 века за 850 тысяч рублей



Жительница Ростова продает рукописный Псалтырь 15 века за 850 тысяч рублей. Найти покупателя Татьяна К. намерена на одном из популярных сайтов.



Как рассказала женщина DonDay.ru, книга датируется 1450-м годом. Ее обложка выполнена из кожи, а сам текст написан на старославянском языке.



- Я купила ее у своего знакомого, - пояснила Татьяна. – Я решила не оставлять себе ее, а продать людям, которые, возможно, коллекционируют подобный антиквариат.



Женщина показывала книгу монахам. Только одна из служительниц смогла перевести текст со старославянского.



Книге несколько веков, однако древняя вещь находится в хорошем состоянии. ЗА реликвию Татьяна просит 850 тысяч рублей. Однако старинной рукописью пока никто не интересовался.



Псалтырь - сборник молитв в иудаизме и христианстве, обращение к Богу с просьбой, хвалой и благодарностью. Как правило, текст в таких молитвенниках начинаются инициалом с большой буквы, чаще всего красного цвета. Текст на этом листе у многих изданий идентичен.

