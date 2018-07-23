Авторизация

Регистрация


  • USD 63.08
  • EUR 73.75
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Ростовчанка продает антикварное пианино за 5 миллионов рублей

Ростовчанка продает антикварное пианино за 5 миллионов рублей
Ростовчанка продает антикварное немецкое пианино за 5 миллионов рублей. Свое объявление Валерия выложила на популярном сайте.

Как рассказала хозяйка музыкального инструмента, пианино было изготовлено в городе Лебау в 1912 году. На тот момент фабрика работала не на серийном производстве, поэтому пианино, в своем роде, уникально. Оно выполнено из дуба и красного дерева и украшено бронзовыми вставками. Клавиши изготовлены из слоновой кости.

К 100-летию инструмента семья Валерии пригласила мастера, который настроил его и поменял несколько струн.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.