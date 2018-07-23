Ростовчанка продает антикварное пианино за 5 миллионов рублей



Ростовчанка продает антикварное немецкое пианино за 5 миллионов рублей. Свое объявление Валерия выложила на популярном сайте.



Как рассказала хозяйка музыкального инструмента, пианино было изготовлено в городе Лебау в 1912 году. На тот момент фабрика работала не на серийном производстве, поэтому пианино, в своем роде, уникально. Оно выполнено из дуба и красного дерева и украшено бронзовыми вставками. Клавиши изготовлены из слоновой кости.



К 100-летию инструмента семья Валерии пригласила мастера, который настроил его и поменял несколько струн.