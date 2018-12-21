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Ростовчанка представляет Россию на международном конкурсе красоты в Китае

Ростовчанка представляет Россию на международном конкурсе красоты в Китае
Ростовчанка Юлианна Недоводей представляет Россию на международном конкурсе красоты «Мисс Туризм Интерконтиненталь» в Китае. Испытания стартовали 19 декабря и продлятся до 9 января.

За корону борются 43 красавицы из Испании, Италии, Чехии, Кореи и многих других стран мира. Во время конкурса девушки постоянно путешествуют. Они уже посетили города Шанхай, Сучжоу и Уси. При этом каждый день проводится новый этап конкурса. 20-летняя Юлианна отметила, что первым испытанием был конкурс талантов.

– Я выступила с зажигательным русским танцем, - рассказа девушка. - Зрители и жюри были очень впечатлены. Во второй день конкурса состоялись показ национальных костюмов и фотосессия. В третий - снова фотосессия, а также дефиле в купальниках.

Как утверждает ростовская красавица, она месяц готовилась к испытаниям. Девушка сшила пять нарядов - национальный костюм и вечерние платья. Также она репетировала творческий номер и занималась английским языком. Юлианна надеется, что ее старания окажутся ненапрасными, и она вернется домой с победой.

Отметим, девушка уже побеждала в престижных конкурсах красоты: «Ростовская красавица», «Маленькая Мисс Вселенная», «Супермодель мира» и «Мисс Европа». Сейчас она учится в Северо-Кавказском федеральном университете. В вузе ростовчанка изучает мировую экономику и таможенное дело.

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