Ростовчанка предлагает создать дорожную разметку «вафельницу» в центре города



Ростовчанка просит создать дорожную «вафельницу» в центре донской столицы. Венера Филатова предлагает нанести разметку на пересечении проспекта Ворошиловского и улицы Красноармейской.



По словам Венеры Филатовой, сейчас автомобилисты и пассажиры страдают от дорожных заторов на этом участке. Она считает, что с пробками поможет справиться «вафельница».



– Необходимо поставить камеры, которые бы фиксировали нарушения данной разметки. ГИБДД должна проводить регулярные рейды, – считает ростовчанка.



Она уверена, что при наличии контроля «вафельница» поможет разгрузить движение на данном участке. Автор надеется, что ее предложение встретит поддержку горожан.