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Ростовчанка предлагает создать дорожную разметку «вафельницу» в центре города

Ростовчанка предлагает создать дорожную разметку «вафельницу» в центре города
Ростовчанка просит создать дорожную «вафельницу» в центре донской столицы. Венера Филатова предлагает нанести разметку на пересечении проспекта Ворошиловского и улицы Красноармейской.

По словам Венеры Филатовой, сейчас автомобилисты и пассажиры страдают от дорожных заторов на этом участке. Она считает, что с пробками поможет справиться «вафельница».

– Необходимо поставить камеры, которые бы фиксировали нарушения данной разметки. ГИБДД должна проводить регулярные рейды, – считает ростовчанка.

Она уверена, что при наличии контроля «вафельница» поможет разгрузить движение на данном участке. Автор надеется, что ее предложение встретит поддержку горожан.

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