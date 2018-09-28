Авторизация

Регистрация


  • USD 65.59
  • EUR 76.23
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Ростовчанка предлагает перенести остановку «Чехова» на переулок Университетский

Ростовчанка предлагает перенести остановку «Чехова» на переулок Университетский
Ростовчанка предлагает перенести остановку «Чехова» на переулок Университетский. Алла Сазыкина рассчитывает, что изменения произойдут на улице Красноармейской. Соответствующую инициативу она разместила на портале «Активный ростовчанин».

- Остановка на проспекте Чехова не очень востребована, - сообщает активистка. – А в переулке Университетском расположены торговый центр, два университета, медицинский колледж, три библиотеки, стоматологический центр и другие учреждения.

Также горожанка утверждает, что пассажиры автобусов и маршруток часто просят водителей останавливать транспорт именно в переулке Университетском, где нет необходимой остановки.

Петицию подписали всего лишь семь человек. Для того, чтобы инициативу рассмотрели необходимо 500 голосов «за».

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.