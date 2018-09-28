Ростовчанка предлагает перенести остановку «Чехова» на переулок Университетский



Ростовчанка предлагает перенести остановку «Чехова» на переулок Университетский. Алла Сазыкина рассчитывает, что изменения произойдут на улице Красноармейской. Соответствующую инициативу она разместила на портале «Активный ростовчанин».



- Остановка на проспекте Чехова не очень востребована, - сообщает активистка. – А в переулке Университетском расположены торговый центр, два университета, медицинский колледж, три библиотеки, стоматологический центр и другие учреждения.



Также горожанка утверждает, что пассажиры автобусов и маршруток часто просят водителей останавливать транспорт именно в переулке Университетском, где нет необходимой остановки.



Петицию подписали всего лишь семь человек. Для того, чтобы инициативу рассмотрели необходимо 500 голосов «за».

