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Ростовчанка предлагает наладить работу ночных маршрутов

Ростовчанка предлагает наладить работу ночных маршрутов
Анастасия Г. просит наладить работу общественного транспорта ночью в Ростове. Соответствующая петиция появилась на городском портале.

Женщина пишет, что после 22 часов в городе уехать практически невозможно. В расписании написано, что автобусы ходят до 23-45, но по факту это не так. В 22 – 23 часа на остановках стоит много людей, тогда как автобусы практически не ходят.

Анастасия предлагает организовать работу автобусов хотя бы до полуночи с интервалом не более 20 минут. Ростовчанка отмечает, что так должны работать все маршруты.

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