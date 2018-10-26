Ростовчанка предлагает наладить работу ночных маршрутов



Анастасия Г. просит наладить работу общественного транспорта ночью в Ростове. Соответствующая петиция появилась на городском портале.



Женщина пишет, что после 22 часов в городе уехать практически невозможно. В расписании написано, что автобусы ходят до 23-45, но по факту это не так. В 22 – 23 часа на остановках стоит много людей, тогда как автобусы практически не ходят.



Анастасия предлагает организовать работу автобусов хотя бы до полуночи с интервалом не более 20 минут. Ростовчанка отмечает, что так должны работать все маршруты.