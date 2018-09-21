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Ростовчанка предлагает изменить схему движения маршрутного такси № 65

Ростовчанка предлагает изменить схему движения маршрутного такси № 65
Ростовчанка предлагает изменить схему движения маршрутного такси № 65. По мнению Ольги Ильенко, маршрут нужно продлить до улицы Обсерваторной. Соответствующую инициативу она опубликовала на сайте «Активный ростовчанин».

- Через улицу Обсерваторную курсирует только маршрутка № 29, - написала в петиции горожанка. – Из-за этого жителям Ворошиловского района сложно ездить домой и на работу. На путь они могут потратить около двух часов. Также 29-е маршрутки обычно заполнены пассажирами, что очень неудобно.

Ростовчанка предлагает изменить схему движения общественного транспорта. Она считает, что необходимо продлить маршрут № 65 до улицы Обсерваторной, а новую остановку разместить в районе дома № 104/1. По мнению Ольги, такая мера поможет горожанам быстрее и удобнее добираться в центр донской столицы.

Сейчас маршрутка № 65 следует от Центрального рынка до Института сервиса и обратно, проезжая проспекты Космонавтов, Нагибина и Ворошиловский.

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