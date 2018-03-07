Ростовчанка предлагает благоустроить парк 8-го Марта



План по благоустройству парка 8-го Марта в Ленинском районе Ростова Ирина Глушакова разместила на городском портале.



Парк имени 8-го Марта находится неподалеку от храма святителя Димитрия Ростовского. Вечерами там собираются подозрительные компании, распивающие спиртные напитки, а днем разгуливают своры безнадзорных собак.



Чтобы привести общественное место в порядок, автор петиции предложила установить детскую площадку и игровые комплексы для детей, оборудовать места для занятий спортом, а также загородить въезд на территорию парка для автомобилей. Кроме того, ростовчанка просит решить вопрос с выгулом собак на территории парка.



- Нужно оборудовать площадку для выгула собак, огороженную забором в том случае, если согласно нормативным актам такой выгул собак возможен на территории парка, - отмечает Ирина.



Чтобы поддерживать чистоту и порядок, автор инициативы предложила назначить ответственное лицо за содержание и уход за деревьями, которые угрожают падением веток.