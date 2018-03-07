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Ростовчанка предлагает благоустроить парк 8-го Марта

Ростовчанка предлагает благоустроить парк 8-го Марта
План по благоустройству парка 8-го Марта в Ленинском районе Ростова Ирина Глушакова разместила на городском портале.

Парк имени 8-го Марта находится неподалеку от храма святителя Димитрия Ростовского. Вечерами там собираются подозрительные компании, распивающие спиртные напитки, а днем разгуливают своры безнадзорных собак.

Чтобы привести общественное место в порядок, автор петиции предложила установить детскую площадку и игровые комплексы для детей, оборудовать места для занятий спортом, а также загородить въезд на территорию парка для автомобилей. Кроме того, ростовчанка просит решить вопрос с выгулом собак на территории парка.

- Нужно оборудовать площадку для выгула собак, огороженную забором в том случае, если согласно нормативным актам такой выгул собак возможен на территории парка, - отмечает Ирина.

Чтобы поддерживать чистоту и порядок, автор инициативы предложила назначить ответственное лицо за содержание и уход за деревьями, которые угрожают падением веток.

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