Авторизация

Регистрация


  • USD 63.12
  • EUR 73.90
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Ростовчанка Мария Лиман признана самой красивой болельщицей ЧМ-2018

Ростовчанка Мария Лиман признана самой красивой болельщицей ЧМ-2018
Ростовчанка Мария Лиман признана самой красивой болельщицей ЧМ-2018. Так решили пользователи после публикации моделью нескольких пикантных снимков в честь победы сборной России на групповых этапах чемпионата мира.

Раньше это звание принадлежало блондинке Наталье Немчиновой. Ее видели на нескольких матчах чемпионата мира 2014 и 2018 и первенства Европы 2016. Многие пользователи сразу же окрестили Наталью самой красивой болельщицей. Однако позже звание все же перешло к ростовчанке, по мнению пользователей Сети.

- Узнала, что британское издание The Sun назвало меня самой красивой болельщицей, - рассказала Мария Лиман. – Честно, даже не ожидала, не знала, что такое звание существует. А я ведь даже на матчах не разу не была из-за плотного графика работы.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.