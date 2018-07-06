Ростовчанка Мария Лиман признана самой красивой болельщицей ЧМ-2018



Ростовчанка Мария Лиман признана самой красивой болельщицей ЧМ-2018. Так решили пользователи после публикации моделью нескольких пикантных снимков в честь победы сборной России на групповых этапах чемпионата мира.



Раньше это звание принадлежало блондинке Наталье Немчиновой. Ее видели на нескольких матчах чемпионата мира 2014 и 2018 и первенства Европы 2016. Многие пользователи сразу же окрестили Наталью самой красивой болельщицей. Однако позже звание все же перешло к ростовчанке, по мнению пользователей Сети.



- Узнала, что британское издание The Sun назвало меня самой красивой болельщицей, - рассказала Мария Лиман. – Честно, даже не ожидала, не знала, что такое звание существует. А я ведь даже на матчах не разу не была из-за плотного графика работы.