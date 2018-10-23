Ростовчанка Ирина Аллегрова отсудила почти 14 миллионов рублей за непостроенный дом



Ирина Аллегрова, уроженка Ростова, отсудила у вдовы подрядчика более 13 миллионов за непостроенный особняк. Никулинский суд Москвы принял такое решение 24 октября.



В 2014 году Аллегрова решила построить загородный особняк. В качестве руководителя артистка наняла владельца нескольких строительных компаний. Ирина дала ему вперед 10 миллионов рублей. Практически сразу начались проблемы: подрядчик затягивал стройку и не называл точные сроки завершения работ.



Спустя какое-то время певица потеряла терпение и решила расторгнуть договор с нанятой ею организацией. Тогда выяснилось, что подрядчик скончался, а миллионы Аллегровой испарились.



Все долги, которые висели на бизнесмене, перешли к его вдове. Суд арестовал принадлежащие ей нежилое помещение и загородный дом стоимостью около 11 миллионов рублей.



Женщина уверена, что адвокаты Ирины Аллегровой специально оттягивали судебный процесс и взыскивали все новые и новые проценты. Из-за этого вдова не могла вернуть певице деньги. К тому же, как заявил ее представитель, женщина является инвалидом, сейчас у нее не хватает денег даже на лекарства.



Несмотря на эти обстоятельства, суд принял решение в пользу певицы. Он постановил взыскать с вдовы проценты в 750 тысяч рублей. Теперь вдова скончавшегося подрядчика должна отдать Аллегровой почти 14 миллионов рублей.