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Ростовчанину, ударившему фельдшера «скорой» по голове, назначено принудительное лечение

Ростовчанину, ударившему фельдшера «скорой» по голове, назначено принудительное лечение
Ростовчанину, ударившему фельдшера скорой помощи молотком по голове, судом назначено принудительное решение.

19 апреля врач и два фельдшера «скорой» прибыли на вызов к 35-летнему мужчине, состоящему на учете у врача-психиатра. У ростовчанина обострилось психическое заболевание. На уговоры специалистов о необходимости госпитализации ростовчанин не реагировал. Он взял молоток и ударил фельдшера по голове. Специалист получил открытую черепно-мозговую травму. Медработника госпитализировали, а мужчину принудительно доставила в психоневрологический диспансер дополнительно прибывшая бригада скорой помощи.
- Проведенная психиатрическая судебная экспертиза показала, что мужчина в момент нападения не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими вследствие имеющегося психического заболевания, - рассказали в следственном управлении Ростовской области. - Постановлением суда ему назначено принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа с интенсивным наблюдением.

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