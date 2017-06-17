Ростовчанину, ударившему фельдшера «скорой» по голове, назначено принудительное лечение



Ростовчанину, ударившему фельдшера скорой помощи молотком по голове, судом назначено принудительное решение.



19 апреля врач и два фельдшера «скорой» прибыли на вызов к 35-летнему мужчине, состоящему на учете у врача-психиатра. У ростовчанина обострилось психическое заболевание. На уговоры специалистов о необходимости госпитализации ростовчанин не реагировал. Он взял молоток и ударил фельдшера по голове. Специалист получил открытую черепно-мозговую травму. Медработника госпитализировали, а мужчину принудительно доставила в психоневрологический диспансер дополнительно прибывшая бригада скорой помощи.

- Проведенная психиатрическая судебная экспертиза показала, что мужчина в момент нападения не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими вследствие имеющегося психического заболевания, - рассказали в следственном управлении Ростовской области. - Постановлением суда ему назначено принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа с интенсивным наблюдением.