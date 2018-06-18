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Ростовчанина, осужденного в США за контрабанду наркотиков, перевели в другую колонию

Ростовчанина, осужденного в США за контрабанду наркотиков, перевели в другую колонию
Ростовчанина Константина Ярошенко, осужденного на 20 лет в США за контрабанду наркотиков, перевели в другую тюрьму. Об этом сообщает DonDay.ru.
По информации портала, сейчас летчик отбывает наказание в колонии города Данбери. Условия его содержания намного хуже, чем в прежней тюрьме. Стоит отметить, что в новое режимное учреждение Ярошенко попал из карцера тюрьмы «Форт-Дикс».

Напомним, Константин Ярошенко отбывает наказание в тюрьме США. Он был обвинен в якобы перевозке в Штаты четырех тонн кокаина из Венесуэлы транзитом через Либерию.

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