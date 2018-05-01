Ростовчанина будут судить за угрозы убийством приставу и его родственникам





Ворошиловский районный суд Ростова рассмотрит дело местного жителя, угрожавшего приставу-исполнителю.



Сотрудник ФССП исполнял решение суда в отношении ростовчанина. За это мужчина обещал расправиться с госслужащим. Он звонил ему и его родственникам и угрожал убийством.

- В отношении жителя Ростова было возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством, совершенная в отношении судебного исполнителя, а равно его близких в связи с исполнением решения суда и иного судебного акта», - рассказали в прокуратуре Ростовской области.



В настоящее время дело передано в суд для рассмотрения.