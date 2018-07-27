Ростовчанин заснял на видео незаконную вырубку деревьев у рынка «Классик»

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Житель Ростова снял на видео незаконную вырубку акаций напротив рынка «Классик», который находится на ул. Малого Зеленого Кольца. Запись залили в Интернет 31 июля.



На видео неизвестные люди спиливают деревья, растущие на аллее. Приехавшие на место происшествия сотрудники не застали злоумышленников. От акаций уже оставались одни пни.



Управление благоустройства Первомайского района подтвердило факт незаконной вырубки деревьев. Сотрудникам районного управления предстоит выяснить все обстоятельства инцидента. Они хотят направить дело в Комитет по охране окружающей среды города Ростова-на-Дону.



Напомним, что незаконная вырубка деревьев преследуется законом, а именно статьей №260 «Незаконная рубка лесных насаждений» Уголовного кодекса РФ.