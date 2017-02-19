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Ростовчанин заказал на свадьбу кортеж из «Яндекс. Такси»

Ростовчанин заказал на свадьбу кортеж из «Яндекс. Такси»

Необычный свадебный кортеж проехал по Ростову 18 февраля. Молодожены и гости ехали в ЗАГС в украшенных шариками и лентами автомобилях «Яндекс. Такси». Видео записал регистратор автомобилиста, встретившего необычную свадьбу на одной из улиц города. За сутки видео посмотрели около 500 человек.

На записи видно, как шесть машин «Яндекс. Такси» мчат по Ростову и сигналят. Многие водители приветствуют свадебный кортеж и уступают дорогу.

Многим ростовчанам понравилась такая необычная идея. Жители города отметили, что подобного свадебного кортежа в Ростове еще никогда не было.

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