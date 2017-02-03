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Ростовчанин ввез контрабандой старинную военную амуницию на 2 млн руб.

Ростовчанин ввез контрабандой старинную военную амуницию на 2 млн руб.

Ростовчанин провез контрабандой из Европы старинную военную амуницию и оружие более, чем на 2 млн руб. 48-летний мужчина разделил груз на две части, задекларировал его как для личного пользования, а затем выставил на продажу.
- В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что россиянин во время поездки в одну из стран Евросоюза приобрел антикварные бинокли, подзорные трубы, каски и офицерские треуголки, а также старинное холодное оружие, - рассказали в пресс-службе Южного таможенного управления. - С привлечением третьих лиц одна часть была ввезена через таможенный пост «Аэропорт «Ростов-на-Дону», а вторая - через аэропорт «Шереметьево».

После того, как обе партии прибыли в Ростов, контрабандист выставил их на продажу в магазине военной амуниции и оружия.

Предметы были изъяты и направлены на экспертизу, которая выявила, что ранее они были ввезены на таможенную территорию Таможенного союза и задекларированы в качестве товаров для личного пользования, а значит незаконно перемещены через таможенную границу.

Исследование также показало, что изъятые вещи являются культурными ценностями. Общая стоимость контрабандной партии составила более 2 млн руб.

В отношении ростовчанина возбуждено уголовное дело по факту незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС культурных ценностей в крупном размере.

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