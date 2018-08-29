Ростовчанин украл телефон у охранника продуктового магазина





Охранник продуктового магазина в Ленинском районе Ростова стал жертвой вора. Находясь на службе, мужчина следил за товаром, а вот собственный телефон уберечь не смог.



Сотрудник ЧОП ненадолго отошёл от своего поста в торговый зал. Когда он вернулся, заметил, что со стола пропал его мобильник стоимостью порядка 10 тыс. руб. Выяснив, что телефон украли, мужчина обратился в полицию.

- Подозреваемого в краже задержали 29 августа, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. – Им оказался 33-летний местный житель.



Как выяснилось, молодой человек пришёл в магазин за покупками. На столе охраны он увидел брошенный без присмотра телефон. Воришка стянул мобильник и покинул магазин.



В отношении ростовчанина возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ранее он уже был судим за подобное преступление.

Последнее время постоянного места работы подозреваемый не имел.