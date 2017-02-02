Ростовчанин, убивий своего брата, проведет 9 лет в колонии строго режима





В Ростове-на-Дону Железнодорожный районный суд вынес приговор мужчине, убившему своего брата. Александр Чехлатый в июне 2015 года в состоянии алкогольного опьянения поссорился со своим родным братом, который осудил его за пьянство. Разозлившись, Чехлатый несколько раз выстрелил в него из охотничьего ружья. Потерпевший скончался в больнице от множественных огнестрельных ранений.

- Приговором суда от 2 февраля 2017 года Александр Чехлатый признан виновным в убийстве,- сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.



Преступник проведет девять лет в исправительной колонии строгого режима.