Ростовчанин требует вернуть на дороги города автобусы особо большой вместимости



Ростовчанин требует вернуть на дороги города автобусы особо большой вместимости. По мнению мужчины, такой общественный транспорт будет удобен для горожан в часы пиковой нагрузки. Соответствующую инициативу разместили на портале «Активный ростовчанин» 19 ноября.



- В Ростове из-за транспортной реформы стало много микроавтобусов, - сообщил активист Дмитрий Чупилин. – Такой вид транспорта не соответствует статусу южной столицы. В ПАЗах, «ГАЗелях» и других микроавтобусах пассажирам приходится ездить в некомфортном положении в часы пик из-за большого числа людей.



Мужчина предлагает транспортным компаниям снова начать использовать «автобусы-гармошки» для перевозки местных жителей, как в 2000-е годы. Ростовчанин считает, что благодаря нововведению уменьшится число автотранспорта на дорогах города и возрастет уровень комфорта пассажиров в часы пиковой нагрузки.



Петицию Дмитрия подписали 17 человек. Нужно 500 голосов «за» для того, чтобы инициативу рассмотрели.