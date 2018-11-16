Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Ростовчанин требует вернуть на дороги города автобусы особо большой вместимости

Ростовчанин требует вернуть на дороги города автобусы особо большой вместимости
Ростовчанин требует вернуть на дороги города автобусы особо большой вместимости. По мнению мужчины, такой общественный транспорт будет удобен для горожан в часы пиковой нагрузки. Соответствующую инициативу разместили на портале «Активный ростовчанин» 19 ноября.

- В Ростове из-за транспортной реформы стало много микроавтобусов, - сообщил активист Дмитрий Чупилин. – Такой вид транспорта не соответствует статусу южной столицы. В ПАЗах, «ГАЗелях» и других микроавтобусах пассажирам приходится ездить в некомфортном положении в часы пик из-за большого числа людей.

Мужчина предлагает транспортным компаниям снова начать использовать «автобусы-гармошки» для перевозки местных жителей, как в 2000-е годы. Ростовчанин считает, что благодаря нововведению уменьшится число автотранспорта на дорогах города и возрастет уровень комфорта пассажиров в часы пиковой нагрузки.

Петицию Дмитрия подписали 17 человек. Нужно 500 голосов «за» для того, чтобы инициативу рассмотрели.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.