Ростовчанин требует наказать Мишу-живодера из Таганрога



Ростовчанин Андрей Чалбышев требует наказать Мишу-живодера из Таганрога. 10-летний мальчик с особой жестокостью вспарывает кошкам животы и режет животных. Школьник безжалостно издевается над четвероногими.



Жертвой Миши стала дворовая кошка. Ребенок резал пушистую на части: у питомицы срезаны уши и кожа на лапах. Тело животного порезано ножом, вспорот живот. Школьник поиздевался над кошкой и бросил умирать. Остается только догадываться сколько животных погибло от рук маленького монстра.



Чтобы привлечь внимание общественности и полиции житель Ростова-на-Дону создал на сайте Change.org петицию с требованием лишить маму и папу Миши родительских прав, а самого школьника привлечь к уголовной ответственности.



«В свои 10 лет он уже хорошо владеет хирургическими инструментами, и проводит операции безвинным животным! Нельзя это оставлять! Надо бороться! Сейчас животные, потом люди! Остановим живодера», - указывает Андрей в тексте инициативы.

