Ростовчанин собрал коллекцию из более чем 300 сувенирных ложек





Ростовчане Евликовы – супруги Геннадий Валентинович и Елена Ивановна – практически каждый день в году могут обедать разными ложками. В коллекции семьи этих столовых приборов более 300.



Люди часто собирают магниты, открытки, монеты, а вот коллекцию ложек редко где встретишь. Свою Геннадий Валентинович собирает с 1980 года. Тогда, во время Олимпиады, в расчете на туристов со всего мира на прилавки хлынула масса сувенирной продукции. Вот и купил ростовчанин около десятка разных ложек, которые положили начало огромной коллекции. Сразу она пополнялась достаточно активно, но в девяностых найти подобные сувениры стало нелегко – они просто исчезли из продажи.

- Одно время было очень много расписных ложек. Потом и они пропали, - рассказывает Геннадий Валентинович. - А когда появились снова, их художественную ценность определяла уже резьба, а не роспись. Ложки стали продавать не расписанные – белые.





Самая дорогая ложка в коллекции



Уникальные экземпляры супруги привозили из поездок по стране и из-за границы. Занятный случай произошел в Швейцарии. На витрине магазина сыров внимание супругов привлекла красивая резная ложка. Но, не зная языка, россиянам было тяжело объяснить, что они хотят ее купить.

- Мы жестами кое-как показали продавцу, что просим ее выйти на улицу, и когда она, наконец, поняла нас, указали на ложку, - вспоминает Елена Ивановна.



Девушка проделала ряд манипуляций, чтобы достать товар с витрины: пришлось отодвигать холодильник, тянуться за прибором. И когда ложка была уже у нее в руках, работница магазина озвучила цену – 100 евро.

- Мы, конечно, обалдели! Но деваться было некуда, пришлось заплатить.







Отдавать немалые суммы за экспонаты домашнего музея семье было не впервой. Елена Ивановна вспоминает, как во время командировки в Новосибирск купила деревянную ложку за 12 рублей, а бутылка водки в то время стоила 4 рубля 12 копеек.





Самый дорогой предмет в коллекции обошелся в 15 тысяч рублей. Его купили примерно семь лет назад. Это большая деревянная ложка с оригинальной живописной росписью. На ней изображен сказочный сюжет – красавица и серый волк.



Сейчас в коллекции ростовчан более 300 предметов из России, Румынии, Болгарии, Чехословакии и других стран. Все они представлены в единичном экземпляре и созданы вручную по традиционным технологиям. Даже ложки, выполненные в схожей технике, имеют свой уникальный неповторяющийся рисунок. К слову, практические все можно использовать по непосредственному назначению.







Когда коллекция разрослась до невероятных размеров, чтобы поместить ее на кухне, Геннадий Валентинович сколотил деревянные реечки. Получился огромный стенд, который прибили на стену и на него на гвоздики развесили ложки.





Кстати, увесистая коллекция столовых приборов доставляет немало хлопот.

- Чтобы вымыть все, каждую ложку приходится снимать со стены. Но самое сложное - потом вернуть их на место, - объясняет Елена Ивановна. – Когда в очередной раз мы перемывали свою коллекцию, я купила клеящиеся маленькие ценники. Рядом с каждым гвоздиком наклеила цифру и такую же – на ложку, чтобы не перепутать.



Свою коллекцию ростовчане оценивают в 120 тысяч рублей. Хотя, если разделить эту сумму на количество экземпляров, получится, что стоимость одной всего 400 рублей. А это гораздо меньше, чем приходилось отдавать ее владельцам за каждый экспонат.



Как отмечает коллекционер, сейчас купить что-то особенное удается редко. Коллекция настолько разнообразна, что новый предмет рискует быть похожим на уже имеющийся. Да и прежнего богатства выбора нет. Сувенирный рынок заполонила штампованная продукция из Китая, а настоящих мастеров, выполняющих работу вручную, становится все меньше.



Бирдекели со всего мира







При переезде в другую квартиру коллекцию со стены сняли. Все ложки аккуратно сложили, и сейчас они хранятся в кладовке. Делать новую экспозицию на кухне Геннадий Валентинович не стал. Но стена пустовала недолго - из путешествий по России и за границей супруги привозили бирдекели. Эти круглые подставки под пивные бокалы раньше служили крышками. Немецкое Bierdeckel так и переводится - «пивная крышка», предназначенная для предотвращения попадания в пивную кружку листьев, насекомых и других посторонних предметов.



В ростовских пивбарах, как правило, бирдекели представляют собой небольшой кружок из картона с рекламой заведения или пивной марки. В коллекции Геннадия Валентиновича деревянные, металлические, фарфоровые и другие подставки с изображением главных достопримечательностей городов и стран.



Зная о его увлечении, друзья и знакомые стали привозить из поездок пивные подставки. Сейчас в коллекции уже несколько сотен бирдекелей. Они занимают практически всю стену в кухне.



Загорелся слонами







Геннадий Валентинович - человек увлеченный: 12 лет назад он начал собирать новую коллекцию, и сегодня полки в квартире заставлены фигурками слонов.

- Хобби началось так же, как и с ложками: купили несколько понравившихся сувениров, потом еще и еще, так начала собираться коллекция, - вспоминает он.



Слоны из камня, дерева, стекла, фарфора, кожи, кокоса занимают несколько стеллажей и целый шкаф. Самый маленький из них размером с ноготь, самый большой высотой более полуметра.



В коллекции есть бутылка в виде слона, свечка, часы и даже слон-пазл. Последнего хозяева разбирать не решаются, боясь не воссоздать конструкцию заново. И так же в коллекции нет ни одного повторяющегося экземпляра.



Рассматривая экспозиции в доме Геннадия Валентиновича и Елены Ивановны, незаметно для себя можно потратить несколько часов. Супруга всегда поддерживала ростовчанина в его начинаниях, сама не раз покупала новые экземпляры для коллекций. Это при том, что по натуре Елена Ивановна перфекционист и не любит ничего лишнего. Однако увлечению мужа не противится, только иногда пытается его страсть ограничить.

- Раньше я не обращала внимания на то, что он покупает, но когда слонов уже стало некуда ставить, на приобретение очередного подобного сувенира я «накладываю вето».



Между тем обязанности по уходу за экспонатами супруги делят поровну.



