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Ростовчанин собрал коллекцию из более чем 300 сувенирных ложек

Ростовчанин собрал коллекцию из более чем 300 сувенирных ложек

Ростовчане Евликовы – супруги Геннадий Валентинович и Елена Ивановна – практически каждый день в году могут обедать разными ложками. В коллекции семьи этих столовых приборов более 300.

Люди часто собирают магниты, открытки, монеты, а вот коллекцию ложек редко где встретишь. Свою Геннадий Валентинович собирает с 1980 года. Тогда, во время Олимпиады, в расчете на туристов со всего мира на прилавки хлынула масса сувенирной продукции. Вот и купил ростовчанин около десятка разных ложек, которые положили начало огромной коллекции. Сразу она пополнялась достаточно активно, но в девяностых найти подобные сувениры стало нелегко – они просто исчезли из продажи.
- Одно время было очень много расписных ложек. Потом и они пропали, - рассказывает Геннадий Валентинович. - А когда появились снова, их художественную ценность определяла уже резьба, а не роспись. Ложки стали продавать не расписанные – белые.

Ростовчанин собрал коллекцию из более чем 300 сувенирных ложек
Самая дорогая ложка в коллекции

Уникальные экземпляры супруги привозили из поездок по стране и из-за границы. Занятный случай произошел в Швейцарии. На витрине магазина сыров внимание супругов привлекла красивая резная ложка. Но, не зная языка, россиянам было тяжело объяснить, что они хотят ее купить.
- Мы жестами кое-как показали продавцу, что просим ее выйти на улицу, и когда она, наконец, поняла нас, указали на ложку, - вспоминает Елена Ивановна.

Девушка проделала ряд манипуляций, чтобы достать товар с витрины: пришлось отодвигать холодильник, тянуться за прибором. И когда ложка была уже у нее в руках, работница магазина озвучила цену – 100 евро.
- Мы, конечно, обалдели! Но деваться было некуда, пришлось заплатить.

Ростовчанин собрал коллекцию из более чем 300 сувенирных ложек

Отдавать немалые суммы за экспонаты домашнего музея семье было не впервой. Елена Ивановна вспоминает, как во время командировки в Новосибирск купила деревянную ложку за 12 рублей, а бутылка водки в то время стоила 4 рубля 12 копеек.


Самый дорогой предмет в коллекции обошелся в 15 тысяч рублей. Его купили примерно семь лет назад. Это большая деревянная ложка с оригинальной живописной росписью. На ней изображен сказочный сюжет – красавица и серый волк.

Сейчас в коллекции ростовчан более 300 предметов из России, Румынии, Болгарии, Чехословакии и других стран. Все они представлены в единичном экземпляре и созданы вручную по традиционным технологиям. Даже ложки, выполненные в схожей технике, имеют свой уникальный неповторяющийся рисунок. К слову, практические все можно использовать по непосредственному назначению.

Ростовчанин собрал коллекцию из более чем 300 сувенирных ложек

Когда коллекция разрослась до невероятных размеров, чтобы поместить ее на кухне, Геннадий Валентинович сколотил деревянные реечки. Получился огромный стенд, который прибили на стену и на него на гвоздики развесили ложки.


Кстати, увесистая коллекция столовых приборов доставляет немало хлопот.
- Чтобы вымыть все, каждую ложку приходится снимать со стены. Но самое сложное - потом вернуть их на место, - объясняет Елена Ивановна. – Когда в очередной раз мы перемывали свою коллекцию, я купила клеящиеся маленькие ценники. Рядом с каждым гвоздиком наклеила цифру и такую же – на ложку, чтобы не перепутать.

Свою коллекцию ростовчане оценивают в 120 тысяч рублей. Хотя, если разделить эту сумму на количество экземпляров, получится, что стоимость одной всего 400 рублей. А это гораздо меньше, чем приходилось отдавать ее владельцам за каждый экспонат.

Как отмечает коллекционер, сейчас купить что-то особенное удается редко. Коллекция настолько разнообразна, что новый предмет рискует быть похожим на уже имеющийся. Да и прежнего богатства выбора нет. Сувенирный рынок заполонила штампованная продукция из Китая, а настоящих мастеров, выполняющих работу вручную, становится все меньше.

Бирдекели со всего мира

Ростовчанин собрал коллекцию из более чем 300 сувенирных ложек

При переезде в другую квартиру коллекцию со стены сняли. Все ложки аккуратно сложили, и сейчас они хранятся в кладовке. Делать новую экспозицию на кухне Геннадий Валентинович не стал. Но стена пустовала недолго - из путешествий по России и за границей супруги привозили бирдекели. Эти круглые подставки под пивные бокалы раньше служили крышками. Немецкое Bierdeckel так и переводится - «пивная крышка», предназначенная для предотвращения попадания в пивную кружку листьев, насекомых и других посторонних предметов.

В ростовских пивбарах, как правило, бирдекели представляют собой небольшой кружок из картона с рекламой заведения или пивной марки. В коллекции Геннадия Валентиновича деревянные, металлические, фарфоровые и другие подставки с изображением главных достопримечательностей городов и стран.

Зная о его увлечении, друзья и знакомые стали привозить из поездок пивные подставки. Сейчас в коллекции уже несколько сотен бирдекелей. Они занимают практически всю стену в кухне.

Загорелся слонами

Ростовчанин собрал коллекцию из более чем 300 сувенирных ложек

Геннадий Валентинович - человек увлеченный: 12 лет назад он начал собирать новую коллекцию, и сегодня полки в квартире заставлены фигурками слонов.
- Хобби началось так же, как и с ложками: купили несколько понравившихся сувениров, потом еще и еще, так начала собираться коллекция, - вспоминает он.

Слоны из камня, дерева, стекла, фарфора, кожи, кокоса занимают несколько стеллажей и целый шкаф. Самый маленький из них размером с ноготь, самый большой высотой более полуметра.

В коллекции есть бутылка в виде слона, свечка, часы и даже слон-пазл. Последнего хозяева разбирать не решаются, боясь не воссоздать конструкцию заново. И так же в коллекции нет ни одного повторяющегося экземпляра.

Рассматривая экспозиции в доме Геннадия Валентиновича и Елены Ивановны, незаметно для себя можно потратить несколько часов. Супруга всегда поддерживала ростовчанина в его начинаниях, сама не раз покупала новые экземпляры для коллекций. Это при том, что по натуре Елена Ивановна перфекционист и не любит ничего лишнего. Однако увлечению мужа не противится, только иногда пытается его страсть ограничить.
- Раньше я не обращала внимания на то, что он покупает, но когда слонов уже стало некуда ставить, на приобретение очередного подобного сувенира я «накладываю вето».

Между тем обязанности по уходу за экспонатами супруги делят поровну.

Ростовчанин собрал коллекцию из более чем 300 сувенирных ложекРостовчанин собрал коллекцию из более чем 300 сувенирных ложекРостовчанин собрал коллекцию из более чем 300 сувенирных ложекРостовчанин собрал коллекцию из более чем 300 сувенирных ложекРостовчанин собрал коллекцию из более чем 300 сувенирных ложекРостовчанин собрал коллекцию из более чем 300 сувенирных ложекРостовчанин собрал коллекцию из более чем 300 сувенирных ложекРостовчанин собрал коллекцию из более чем 300 сувенирных ложекРостовчанин собрал коллекцию из более чем 300 сувенирных ложекРостовчанин собрал коллекцию из более чем 300 сувенирных ложекРостовчанин собрал коллекцию из более чем 300 сувенирных ложекРостовчанин собрал коллекцию из более чем 300 сувенирных ложек

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